«Un criminel» à l'OM, le réglement de comptes !

Rien ne va plus à l'OM ces dernières semaines. Avec quatre défaites en cinq matchs de Ligue 1, l'objectif Ligue des champions est plutôt compromis au vu du classement. Néanmoins, rien ne change du point de vue de Roberto De Zerbi qui s'est longuement attardé en conférence de presse vendredi afin de nier les rumeurs de départ à son égard et a remis les pendules à l'heure sur les on-dit.

Tout le long de la semaine, il a été question dans la presse d'un éventuel départ de Roberto De Zerbi en fin de saison. Et ce, en raison des récents résultats de l'OM en Ligue 1, compromettant ainsi une participation à la prochaine édition de Ligue des champions. Mais ce n'est pas tout. Le limogeage programmé de Sergio Conceiçao à l'AC Milan, couplé à la volonté des dirigeants rossoneri de faire de De Zerbi son successeur, y est également pour beaucoup concernant l'actualité mercato forte autour de l'Italien.

«Je donnerais ma vie pour mon travail»

De passage en conférence de presse dans le cadre de la réception du Toulouse FC dimanche soir, Roberto De Zerbi a vidé son sac face aux journalistes.

« J'ai très mal vécu cette semaine, comme tout le monde. Je vais parler clairement de tout ce qui a été dit et écrit. Je veux tirer le meilleur de mes joueurs et on a fait de bonnes choses cette année. A Paris après le match, j'ai dit que j'étais fier de mes joueurs. Contre Lens, j'ai dit que j'étais fier de mes joueurs. A Nice, j'ai embrassé mes joueurs, y compris Brassier. Je prends toujours mes décisions pour le club. Les choses qui se sont passées cette semaine sont des choses normales qui se passent partout ailleurs. Pablo (ndlr Longoria) et Mehdi (ndlr Benatia) m'ont soutenu, les joueurs, beaucoup d'entre eux, même ceux qui n'aiment pas parler. Tous sont venus me parler, me dire qu'ils étaient avec moi. Depuis l'entrainement de mardi, j'observe, l'entraineur ne peut pas parler tous les jours. Mon staff a fait l'entrainement que j'ai préparé et j'étais sur le terrain. Je donnerais ma vie pour mon travail ».

«Certains me font passer pour un criminel, ce n'est pas juste»

Par le biais de propos relayés par Le Phocéen, l'entraîneur de l'OM a regretté qu'on le fasse passer pour quelqu'un qu'il n'est pas du tout à ses yeux : un criminel. « Mais je n'accepte pas qu'on fasse les choses en dessous de notre limite maximum. Avec mes manières, extrêmes, j'essaie d'emmener l'OM à notre objectif final. Certains me font passer pour un criminel, ce n'est pas juste, je suis une bonne personne. Au club, on me dit que je suis trop gentil. Mehdi Benatia, je suis uni avec lui. Je lis qu'il a eu un rôle de médiateur ? Ca m'a énervé, je n'ai aucun joueur contre moi, c'est faux. Je ne veux pas être apprécié par tout le monde. Ce qui est sorti sur Lirola... Je le connaissais avant vous, je sais qu'il faut un peu le provoquer pour obtenir le meilleur. Je fais toujours les choses pour le bien, c'est ma personne ».