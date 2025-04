Le «meilleur joueur du monde» pour 50M€, le transfert du siècle est annoncé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Proche d’Ousmane Dembélé avec lequel il a évolué dans les équipes de France en jeunes, Théo Chendri s’est confié sur l’évolution du numéro 10 du PSG, recruté pour 50M€ en 2023. Et celui qui s’apprête à disputer la Kings League avec Unit3d, estime que Dembélé est tout simplement le meilleur joueur du monde actuellement.

En 2023, le PSG profitait d'une clause dans le contrat d'Ousmane Dembélé pour le recruter pour 50M€ en provenance du FC Barcelone. Et après une première partie de saison sans réel coup d'éclat, l'international français s'impose désormais comme le meilleur joueur du monde selon Théo Chendri, qui l'a côtoyé dans les équipes de France chez les jeunes.

Théo Chendri, impressionné par Ousmane Dembélé

« Aujourd’hui, on vit dans un monde où il n’y a que les stats qui priment. Un joueur comme Ousmane, si on lui ajoute les stats, c’est le meilleur jouer du monde. Dans son registre, personne n’est doté comme ça. Le mec a les deux pieds », s’enflamme-t-il dans une interview accordée à RMC Sport avant d’en rajouter une couche.

«C'est le meilleur joueur du monde»

« Il conduit le ballon du droit et du gauche de la même manière, il frappe de la même façon, peu importe le pied. Et le faire à une telle vitesse, c’est unique au monde. Même quand il avait ses soucis physiques à Barcelone, j’ai toujours dit que le jour où il allait avoir des stats, ce serait Ballon d’or. On y vient gentiment. Moi, je pense qu’il va le prendre, parce qu’il va continuer sur sa lancée et tout ce qui lui arrive n’est pas le fruit des hasards. Ce sont des années de travail », ajoute Théo Chendri, qui s'apprête à disputer la Kings League à partir de dimanche.