Départ de l'OM : De Zerbi sort enfin du silence !

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a répondu aux différentes questions concernant l’intérêt que lui porterait l’AC Milan. A la recherche d’un nouveau coach, le club milanais aurait pris contact avec l’agent du coach de l’Olympique de Marseille à en croire les indiscrétions de la presse italienne.

Va-t-il vraiment aller au bout du projet de trois ans ? Sous contrat jusqu’en 2026 et arrivé l’été dernier, Roberto De Zerbi est déjà annoncé proche d’un possible départ de l’OM. Il serait en effet le grand favori pour remplacer Sérgio Conceição à l’AC Milan, avec le potentiel futur directeur sportif Fabio Paratici qui aurait déjà pris contact avec son agent.

L’AC Milan veut piquer De Zerbi à l’OM

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport de ce vendredi, la piste milanaise ne laisserait pas du tout insensible Roberto De Zerbi, qui a été formé là-bas lorsqu’il était jeune joueur. Il serait ainsi prêt à quitter l’OM en fin de saison, avec une qualification en Ligue des Champions qui lui permettrait vraisemblablement de s’en aller le cœur léger vers un tout nouveau projet qui le passionnerait. A noter toutefois qu’il n’est pas la seule piste évoquée en ce moment pour l’AC Milan, qui lorgnerait également Antonio Conte et Massimiliano Allegri.

« Ma volonté est de rester de nombreuses années ici »

Lors de la conférence de presse organisée ce vendredi, à deux jours d’un match sous haute tension face au TFC, celui qui est pour le moment toujours le coach de l’OM a été questionné sur son avenir à court terme. « Tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Personne ne m'a appelé, aucune équipe. Comme je l'ai toujours fait fait, je ne parle et ne flirte avec aucune équipe. Ma volonté est de rester de nombreuses années ici. Les mariages se font à deux, il faudra voir comment se termine la saison » a expliqué Roberto De Zerbi, avant d’évoquer plus précisément la piste menant à l’AC Milan. « La nouvelle sur l'AC Milan ? J'ai dit que ce n'était pas vrai de manière assez forte. Je n'ai parlé avec personne et je ne parle avec personne ».