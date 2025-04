Rayan Cherki - Algérie : La fin est annoncée

Amadou Diawara

Alors qu'il a fait toutes ses classes en équipe de France, Rayan Cherki pourrait finalement choisir de défendre les couleurs de l'Algérie. Jamais sélectionné par Didier Deschamps chez les A, le crack de l'OL devrait finir par répondre à l'appel des Fennecs. Du moins, c'est ce que pense Pierre Ménès.

Ces derniers mois, Rayan Cherki enchaine les performances XXL. Malgré tout, Didier Deschamps a décidé de se passer des services du jeune talent de l'OL pour le rassemblement du mois de mars. Le seul petit nouveau convoqué étant Désiré Doué, transféré au PSG lors du dernier mercato estival.

Ménès prend position pour Cherki

Chez les jeunes, Rayan Cherki a évolué sous les couleurs de l'équipe de France (U16, U19, U21 et U23). Toutefois, le crack de 21 ans pourrait finir avec l'Algérie chez les A, comme affirmé par Pierre Ménès ce lundi après-midi via Face à Pierrot.

«Il va finir par choisir l’Algérie»

« Moi je me mets à la place de Rayan : ça fait quand même plusieurs trains de l’équipe de France qui passent devant lui. Aujourd’hui, le fait qu’il soit appelé en sélection, ça me semble évident. C’est un talent inné, quelqu’un d’incroyablement doué et qui a une qualité de passe qu’on ne voit pas chez les autres joueurs, supérieure à (Michael) Olise et (Désiré) Doué, qui ont d’autres qualités que Cherki n’a peut-être pas. Plutôt que d’aller sélectionner des joueurs qui ne servent à rien comme (Matteo) Guendouzi ou (Warren) Zaïre-Emery, je pense que Cherki pourrait très bien intégrer la sélection. A force de ne pas l’appeler, il va finir par choisir l’Algérie, c’est tout à fait normal », a déclaré Pierre Ménès dans une vidéo postée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot. Reste à savoir si Rayan Cherki va finalement jouer avec les Fennecs de l'Algérie, plutôt qu'avec les Bleus de Didier Deschamps.