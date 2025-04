Cherki en Algérie : Il est inquiet !

La rédaction

Auteur d’une saison remarquable avec l’OL, Rayan Cherki n’a toujours pas tranché entre l’équipe de France et l’Algérie. Une situation qui inquiète Bertrand Latour, chroniqueur du Canal Football Club, qui estime que les Bleus ne peuvent pas se passer d’un joueur aussi talentueux que Rayan Cherki.

Rayan Cherki réalise la meilleure saison de sa carrière à l’OL. Avec 11 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues, et des performances XXL dans des moments décisifs, la question de sa sélection en équipe de France est sur toutes les lèvres. S’il a porté le maillot des Espoirs, Cherki n’a pas encore tranché entre les Bleus et l’Algérie, une incertitude qui inquiète Bertrand Latour.

«On a peu de magiciens comme lui»

Invité du Canal Football Club, Bertrand Latour a exprimé son souhait de voir Cherki opter pour la France :

«L’Algérie pour Rayan Cherki ? Il ne faut pas que la porte s’ouvre pour les mauvaises raisons. Je pense que ce n’est jamais bon de convoquer des joueurs juste pour leur couper l’herbe sous le pied. Cherki prendra la décision qu’il voudra. Je souhaite qu’il défende les couleurs de l’équipe de France s’il en a envie, parce que c’est un joueur merveilleux, et je ne pense pas que la France puisse se passer d’un tel talent avec un profil aussi rare. On a peu de magiciens comme lui.»

«Ça m’interroge sur notre pays»

Le chroniqueur pour Canal+ est allé plus loin, soulignant un malaise plus profond :

«Ce qui me pose question, c’est qu’on ne soit pas sûrs que Cherki veuille absolument jouer pour la France. De la même manière, on ne sait pas si Bouaddi court pour rejoindre les Bleus. Amine Gouiri, lui, a porté le maillot des Espoirs avant de faire un autre choix. Ça m’interroge sur notre pays, ce n’est pas que du football, mais ça m’interroge.»