Adil Rami - Raymond Domenech : Le gros coup de M6

Alors que l'émission "les Traîtres" est actuellement diffusée sur M6, on apprend que la prochaine saison a déjà été tournée. Et le casting se dévoile peu à peu. Selon certains journalistes peoples, il sera, une nouvelle fois, hétéroclite avec des personnalités politiques, mais aussi d'anciens sportifs comme l'ancien sélectionneur Raymond Domenech.

Que ce soit sur TF1 ou M6, Adil Rami fait le show. Encore en lice pour la victoire dans « Danse avec les Stars », le champion du monde 2018 est aussi à l’affiche de l’émission « Les Traîtres » aux côtés de plusieurs personnalités comme l’ancienne députée LFI Raquel Garrido, l’acteur Francis Huster ou encore la joueuse de tennis Alizé Cornet.

M6 a déjà tourné la prochaine saison

Actuellement diffusée sur la sixième chaîne, l’émission connaîtra une nouvelle saison. L’information a été dévoilée par le journaliste Clément Garin sur X. Très bien renseigné, il a dévoilé une partie du casting sur le réseaux social. Et on y trouve un ancien sportif.

Domenech débarque sur M6

Après Adil Rami, c’est au tour de Raymond Domenech de se lancer dans cette aventure. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France de football, qui apparaît aussi sur La Chaîne L’Equipe, aurait accepté la proposition de M6. Il sera accompagné de l’ancienne secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, puis ministre déléguée chargée de la Citoyenneté et secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire Marlène Schiappa.