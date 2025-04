Rayan Cherki, sa prochaine équipe déjà annoncée !

La rédaction

Rayan Cherki réalise une saison exceptionnelle avec l’OL, mais Didier Deschamps continue de l’ignorer en équipe de France. Selon le journaliste Hugo Guillemet, son profil ne correspond pas aux exigences physiques du sélectionneur. Il affirme toutefois qu’avec Zinédine Zidane à la tête des Bleus après 2026, une convocation de Cherki serait quasi assurée.

Très performant avec l'OL et l'équipe de France Espoirs, Rayan Cherki n'a pourtant toujours pas été appelé par Didier Deschamps. Le natif de Lyon réalise la meilleure saison de sa carrière avec l’OL et affiche des statistiques plus que satisfaisantes : 10 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais cette forme impressionnante ne semble pas convaincre le sélectionneur des Bleus.

Pourquoi Cherki n’est pas en Bleu

Hugo Guillemet a expliqué, selon lui, pourquoi Rayan Cherki ne figure pas dans les plans de Didier Deschamps, dans la vidéo Locker Room sur la chaîne YouTube d’Elias Gerschel :

«C’est un vrai numéro 10, mais qui n’est pas adapté à certains styles de foot. Il n’est pas en équipe de France parce que Deschamps a besoin de garanties athlétiques et d’intensité dans le jeu. Dans ce registre, il y a des joueurs créatifs qui sont devant lui, comme Doué et Akliouche, qui a une activité énorme pendant les matchs et qui, en plus, joue la Ligue des champions. Et pour Deschamps, il faut jouer la Ligue des champions, sinon tu n’es pas en équipe de France.»

Cherki en EDF : «Je n’en ai aucun doute»

Le journaliste de L’Équipe, spécialiste de l’OL, a néanmoins livré une révélation intéressante. Selon lui, si Zinédine Zidane devient sélectionneur de l’équipe de France, Rayan Cherki fera son entrée chez les Bleus :

«Ça tient au profil de Cherki mais aussi à ce que cherche à faire Deschamps. Avec Zidane, si c’est lui à partir de 2026, Cherki sera très proche d’être en équipe de France. Je n’en ai aucun doute.»