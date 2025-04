F1 - Verstappen : Schumacher annonce le transfert parfait !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le changement de pilotes chez Red Bull n'en finit plus d'être commenté. Et pour cause, l'écurie autrichienne a fait le choix de se séparer de Liam Lawson après seulement deux courses, pour le remplacer par Yuki Tsunoda. Max Verstappen ne s'est pas montré particulièrement enchanté par ce choix. Et pour Ralf Schumacher, Red Bull a commis une erreur il y a déjà plusieurs saisons.

Arrivé pour remplacer Sergio Pérez, Liam Lawson n'aura tenu que deux courses chez Red Bull le temps d'être renvoyé chez Racing Bulls et remplacé par Yuki Tsunoda. Cependant, la pression sur le Japonais est énorme puisque le baquet de la seconde Red Bull semble maudit. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez et donc Liam Lawson se sont cassés les dents dans ce rôle de coéquipier de Max Verstappen. Il faut dire que d'après Ralf Schumacher, Red Bull s'est beaucoup trop obstiné avec les pilotes issus de sa formation. Il aurait fallu à un moment donné choisir un pilote extérieur à l'image de Nico Hülkenberg.

Pour Schumacher, Red Bull a commis un grosse erreur

« Ils auraient pu choisir un pilote extérieur. L’erreur, dès le départ, date d’il y a plusieurs années : ne pas mettre Nico Hülkenberg dans la voiture quand ils auraient pu l’avoir. C’était la décision de Christian Horner. C’est ce que j’ai entendu. Mais ils avaient besoin d’un numéro 2 expérimenté et clair aux côtés de Max Verstappen. Et je pense que cela aurait été une bonne idée . Après, ils auraient pu avoir Sainz. Et plus récemment Horner voulait vraiment Franco Colapinto, mais il s’est tiré une balle dans le pied avec ses trois accidents lors des dernières courses. Et puis le Dr Helmut Marko a dit à l’époque : "Nous allons prendre un de nos junior" », explique-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

« J’ai presque l’impression que la Racing Bulls est la meilleure voiture des deux et qu’elle est globalement plus facile à piloter. Tsunoda était rapide là-bas, et maintenant, arriver dans une nouvelle équipe sans aucun essai aux côtés de Max Verstappen, je ne vois pas comment cela pourrait fonctionner. S’il arrive à mi-chemin, tout le monde dit que c’est normal. Mais s’il est aussi loin que Lawson, alors c’est la fin de sa carrière. C’est pourquoi, en tant que manager, j’aurais terminé ma saison là où j’étais, indépendamment de Red Bull, et j’aurais cherché ailleurs », ajoute Ralf Schumacher.