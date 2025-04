F1 - Verstappen : La séparation qui le fait halluciner !

Pierrick Levallet

Alors que la saison 2025 de F1 vient à peine de débuter, Red Bull a déjà changé son duo de pilotes. Ce n’est plus Liam Lawson qui épaulera Max Verstappen, mais Yuki Tsunoda désormais. L’écurie autrichienne s’est séparée du pilote néo-zélandais. Un choix qui a surpris le Néerlandais, mais également Pierre Gasly.

Après seulement deux courses dans cette saison 2025 de F1, Red Bull a déjà opéré un changement majeur. Ce n’est plus Liam Lawson qui évoluera aux côtés de Max Verstappen désormais, mais Yuki Tsunoda. L’écurie autrichienne n’a pas été convaincue par les résultats du pilote néo-zélandais en Australie et en Chine. Le Japonais, anciennement chez Racing Bulls, a alors été promu pour épauler le quadruple champion du monde.

Liam Lawson : Red Bull a pris Verstappen par surprise

Ce choix a d’ailleurs surpris Max Verstappen. La presse néerlandaise a révélé qu’il n’était pas en accord avec la décision de Red Bull. Le pilote de 27 ans a même pointé du doigt la mauvaise gestion de l’écurie autrichienne à ce niveau-là, et s’inquiéterait désormais du potentiel sort réservé à Yuki Tsunoda s’il ne s’impose pas rapidement. Pierre Gasly est d’ailleurs paru assez étonné par ce changement soudain, et il n’a pas manqué d’apporter son soutien à Liam Lawson.

«Seul Liam connaît vraiment sa situation»

« Je souhaite évidemment le meilleur à Liam. Je peux, bien sûr, me reconnaître dans certaines choses. Je souhaite aussi le meilleur à Yuki. Je pense qu’il est très difficile de juger quoi que ce soit de l’extérieur. Seul Liam connaît vraiment sa situation et tous les détails, et il faut respecter cela. Nous faisons tous de notre mieux avec les outils que nous avons. Je n’ai aucun doute que tous deux feront de très bonnes choses. Mais ce n’est pas vraiment à moi de commenter, car on ne sait jamais vraiment ce qui se passe » a lancé le pilote d’Alpine dans des propos rapportés par NextGen-Auto.