Mbappé : Le PSG refait le coup !

Mercredi soir lors du quart de finale aller de Ligue des champions, Désiré Doué a crevé l'écran. Auteur d'une but exceptionnel pour égaliser, l'international français a brillé et a largement contribué à la victoire du PSG (3-1) contre Aston Villa, confirmant ainsi son éclosion qui n'est pas sans rappeler celle de Kylian Mbappé selon Bertrand Latour.

Auteur d'une magnifique prestation contre Aston Villa mercredi soir (3-1), Désiré Doué confirme sa montée en puissance qui l'a notamment vu être sélectionné en équipe de France. Et pour Bertrand Latour, journaliste de Canal+, il s'agit tout simplement d'une éclosion digne de celle de Kylian Mbappé en 2017.

Latour confirme l'éclosion de Doué à celle de Mbappé

« Aston Villa était très frileux et sans doute trop frileux, la meilleure équipe a gagné. Ce n’est pas une énorme surprise compte tenu de ce que fait le PSG depuis des semaines. Paris a failli mourir en phase de ligue de l’inefficacité de ses attaquants », lâche le journaliste sur le plateau de Canal Football Club avant d’en rajouter une couche.

«2017 a marqué l’envol de Mbappé et je crois que 2025 va marquer celui de Doué»

« Elle a pris son envol depuis longtemps maintenant grâce au talent de ses joueurs offensifs, de Kvara, de Dembélé et de Doué qui est devenu un titulaire. On assiste depuis quelques semaines maintenant à l’éclosion d’un joueur, comme on en a pas vu depuis très longtemps. 2017 a marqué l’envol de Mbappé et je crois que 2025 va marquer celui de Doué », ajoute Bertrand Latour.