PSG : Luis Enrique s'agace en plein match, ce joueur est ciblé !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Désiré Doué a été l'un des grands artisans de la victoire du PSG face à Aston Villa. Malgré tout, Luis Enrique s'est agacé en plein match à cause de lui. Interrogé après le coup de sifflet final, le coach du PSG a affirmé qu'il n'avait pas perdu ses nerfs à cause d'un dribble de Désiré Doué.

Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, Désiré Doué monte en puissance au fil des match. D'ailleurs, le crack de 19 ans est de plus en plus souvent titulaire sous la houlette de Luis Enrique. Ce mercredi soir, par exemple, Désiré Doué a été aligné d'entrée face à Aston Villa, et ce, en quart de finale aller de la Ligue des Champions.

Luis Enrique s'est fâché à cause de Désiré Doué

Lancé dès le coup d'envoi face à Aston Villa ce mercredi soir, Désiré Doué a permis au PSG d'égaliser. Alors que son équipe était menée 1-0, le numéro 14 parisien a inscrit un but sur un superbe enroulé du pied droit, qui a heurté la barre transversale d'Emiliano Martinez avant de franchir la ligne de but. Malgré tout, Désiré Doué a agacé Luis Enrique lors de cette rencontre, mais pas à cause d'un dribble.

«Je ne me fâche pas parce qu'un joueur dribble»

« Doué a marqué un but magnifique, il vous a agacé parfois aussi, qu'avez-vous pensé de sa performance ? Je ne me fâche pas parce qu'un joueur dribble. Tous ceux qui dribblent dans le dernier tiers, c'est merveilleux. Il est spécialiste des un contre un. Il a cette qualité de jouer dans les petites espaces. Il a tout ce dont un joueur a besoin pour consolider sa position au PSG. Je suis heureux parce que même les remplaçants ont montré leurs qualités tout au long de la saison », a confié Luis Enrique, le coach du PSG, en conférence de presse d'après-match (3-1 face à Aston Villa).