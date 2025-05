Adil Rami «venu pour s’amuser», elle balance !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au fil des semaines, Adil Rami a conquis le public et le jury par ses progrès fulgurants dans cette 14e saison de "Danse avec les stars". Ana Riera, sa partenaire dans l’émission de TF1, reconnaît que l’ancien joueur de l’OM, d'abord venu pour s'amuser, a progressivement pris goût à la danse.

C’est la belle surprise de cette 14e saison de "Danse avec les stars". Loin d’apparaître comme l’un des favoris au début de l’aventure, Adil Rami a atteint la finale du programme de TF1, terminant troisième derrière Florent Manaudou et la gagnante Lénie. Au fil des semaines, le jury et les téléspectateurs ont été épatés par les progrès affichés par l’ancien joueur de l’OM, et ils n’ont pas été les seuls.

« Son taux de concentration au début de l'aventure n'était pas très élevé »

Interrogée par Télé-Loisirs, Ana Riera reconnaît qu’elle était loin d’imaginer que son partenaire atteindrait un tel niveau. « Si je pense au tout début de l'aventure, oui, j'aurais été surprise si on m'avait dit qu'on serait en finale. Parce qu'Adil (Rami, NDLR) n'avait jamais dansé, il n'avait pas des prédispositions pour danser bien et son taux de concentration au début de l'aventure n'était pas très élevé (rires) », révèle la danseuse.

« Au début, il était surtout venu pour s’amuser »

Et pour cause, le degré de motivation d’Adil Rami au coup d'envoi de la 14e saison de "Danse avec les stars" n’était pas très élevée à en croire Ana Riera. « Je pense qu'au début, il était surtout venu pour s’amuser, confie celle qui a dansé avec le champion du monde 2018. On ne s'était pas forcément projeté jusqu'à la finale, mais après, durant l'aventure, il m'a beaucoup surprise. À partir du tango argentin, j'ai vu qu'il commençait vraiment à prendre la chose au sérieux, à vraiment s'entraîner, à vraiment aimer la danse et qu'il commençait à voir des résultats au niveau de sa progression. »