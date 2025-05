Paul Pogba : «Du bullshit total» pour son transfert !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

N’étant aujourd’hui plus suspendu, Paul Pogba peut donc reprendre la compétition, mais pour cela, il faut trouver un club. Libre, le Français est à la recherche d’une équipe et ça suscite de nombreuses rumeurs. Dernièrement, on a beaucoup parlé d’une possible arrivée de Pogba en MLS du côté de Washington. Des précisions ont toutefois été apportées à ce sujet.

Et si l’avenir de Paul Pogba s’écrivait du côté de la MLS ? Selon les derniers échos, DC United, la franchise basée à Washington, disposerait de droits de découvertes pour le champion du monde 2018 avec l’équipe de France. De quoi donc rapprocher Pogba des Etats-Unis, lui qui aurait pour priorité de continuer à évoluer en Europe ? Pas sûr…

« Ce système, c'est du bullshit total »

Agent de joueurs et spécialiste du marché américain, Jérôme Meary a tenu à apporter des précisions concernant ces droits de découvertes sur Paul Pogba. Ainsi, dans des propos accordés à Eurosport, il a clairement fait savoir : « Ce système, c'est du bullshit total. C'est comme quand Philadelphia avait les droits pour Zlatan (Ibrahimovic) il y a 10 ans ».

« Juste un e-mail envoyé à la ligue »

« C'est juste un e-mail envoyé à la ligue en disant « Je veux mettre une option sur Pogba » », a-t-il ensuite conclu concernant ce cas Paul Pogba. Rien ne serait donc fait pour l’avenir du Français. De quoi garder en vie l’hypothèse notamment d’une signature à l’OM, évoquée depuis un moment maintenant…