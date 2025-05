PSG : «Le meilleur du monde» annoncé à Paris !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le FC Barcelone et l’Inter Milan se sont livré une énorme bataille en demi-finale aller de la Ligue des Champions (3-3). Si le jeune Lamine Yamal a terrorisé la défense milanaise, Marcus Thuram lui, estime que le prodige catalan n’est pas le meilleur joueur du monde. Selon l’attaquant français, c’est bien Ousmane Dembélé (PSG) qui occupe ce statut.

Un choc déjà inscrit dans la légende. Si mardi, le PSG s’est imposé avec une certaine maîtrise sur la pelouse d’Arsenal, l’autre demi-finale de Ligue des Champions disputée ce mercredi soir entre le FC Barcelone et l’Inter Milan est entrée dans une dimension quasi-irréelle. Dans un match totalement fou, les deux formations se sont quittées sur le score de 3-3, laissant le suspens total quant à la qualification en finale de la C1.

Un match iconique signé Lamine Yamal

Surtout, plusieurs individualités se sont distinguées. A seulement 17 ans, Lamine Yamal a confirmé qu’il faisait (déjà) partie des plus grands joueurs du monde. Le jeune ailier a terrorisé Federico DiMarco sur son côté droit, inscrivant un magnifique but ayant permis au Barça de revenir au score dans ce match. A l’issue de cette rencontre hors du temps, le défenseur Alessandro Bastoni l’a reconnu au micro de Canal + : Lamine Yamal est très certainement le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle.

Pour Thuram, Dembélé est le meilleur du monde

Lui aussi d’un but somptueux en tout début de match, Marcus Thuram a également été interrogé par Canal + sur Lamine Yamal. Pour l’international Français, le phénomène de 17 ans n’est que troisième du podium, derrière ses coéquipiers en sélection. « Le meilleur joueur du monde ? Non, je ne pense pas. Le meilleur joueur du monde est Français, le deuxième, je pense qu’il est aussi Français, mais peut-être le troisième. Ousmane (Dembélé) et Kylian (Mbappé) ! », a ainsi confié le numéro 9 de l’Inter. L’attaquant du PSG, buteur contre Arsenal mardi, appréciera.