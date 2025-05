Dembélé : Catastrophe au PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG n'est plus qu'à une rencontre de la finale de Ligue des champions, à Munich. Victorieux d'Arsenal à Londres ce mardi soir (0-1), le club parisien a vécu une soirée idéale avant le match retour mercredi prochain. Seule ombre au tableau, la sortie sur blessure d'Ousmane Dembélé. Son absence au Parc des Princes pourrait quelque peu assombrir le ciel parisien.

Le PSG a fait la moitié du chemin. A l’Emirates Stadium, le club parisien a empoché une victoire ô combien importante pour une qualification en finale. Au-dessus d’Arsenal, la formation de Luis Enrique a pris une longueur d’avance grâce à un but d’Ousmane Dembélé. L’ailier a aussi donné une belle frayeur à son entraîneur. Le joueur du PSG est sorti à la 70ème minute en raison d’une douleur à la jambe. Après le coup de sifflet final, Luis Enrique n’était pas particulièrement optimiste.

Dembélé se montre rassurant

« Je ne sais pas. Mais on est une vraie équipe. S’il joue, ça sera mieux mais s’il ne joue pas, on sera quand même une vraie équipe » a confié le coach du PSG. Une sortie qui tranche avec elle plus rassurante de Dembélé qui en passant en zone mixte a déclaré ceci : « J'ai senti un petit truc mais ça va ». Les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes puisque L’Equipe indique que l’international tricolore a renoncé à passer des examens ce mercredi soir.

« Tous ces joueurs sont interchangeables »

A en croire certaines sources, Dembélé sera bien présent pour le match retour mercredi soir prochain. Mais certains se sont imaginés le pire, à savoir un forfait de dernière minute. Cela condamnerait-il le PSG ? Pas pour Eric Di Méco. « La force de ce PSG, c’est que tous ces joueurs sont interchangeables. Luis Enrique a crée une équipe qui n’a pas besoin de stars. Ce collectif n’a pas besoin de Dembélé. S’il est absent, Barcola fera la maille. Vous n’allez même pas voir la différence » a confié l’ancien joueur de l’OM sur RMC.

