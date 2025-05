Officiel : Lamine Yamal remplace Mbappé !

Amadou Diawara

Lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et l'Inter, Lamine Yamal a inscrit le premier but du club blaugrana. Grâce à cette réalisation, le crack de 17 ans est devenu le plus jeune buteur de l'histoire dans le dernier carré de la C1, détrônant un certain Kylian Mbappé.

Qualifié pour la demi-finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone est opposé à l'Inter. Au match aller, les Blaugrana ont reçu les Nerazzurri au Stade olympique Lluís Companys ce mercredi soir.

C1 : Yamal est le plus jeune buteur en 1/2 finale

Menés 2-0, le FC Barcelone a finalement réussi à refaire son retard. Et alors que l'Inter a inscrit un troisième but à la 63ème minute de jeu, le Barça a égalisé une nouvelle fois deux minutes plus tard. Au coup de sifflet final, les deux équipes étaient dos à dos (3-3).

Ligue des Champions : Lamine Yamal détrône Mbappé

Alors qu'il était très mal embarqué, le FC Barcelone a pu compter sur Lamine Yamal pour relancer la partie. Sur un exploit individuel, le crack de 17 ans a permis au Barça de revenir à 2-1 à la 24ème minute de jeu. Grâce à ce but, Lamine Yamal est entré dans l'histoire. En effet, le numéro 19 catalan est devenu le plus jeune buteur des demi-finales de la Ligue des Champions, et ce, à 17 ans et 291 jours. Lamine Yamal fait donc tomber le record de précocité de Kylian Mbappé, qui avait 18 ans et 140 jours en mai 2017 lorsqu'il a marqué dans le dernier carré de la C1 sous les couleurs de l'AS Monaco.