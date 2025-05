Dembélé - PSG : Le pire est annoncé ?

Alexis Brunet

Mardi soir, Ousmane Dembélé a permis au PSG de l’emporter contre Arsenal (0-1) en demi-finale de Ligue des champions, mais le Français s’est également blessé. Le club de la capitale retient son souffle en espérant que l’attaquant pourra être de la partie lors du match retour. Cela dépendra du type de blessure, car le champion du monde pourrait être absent un long moment.

Mercredi prochain, vers 23 h, le PSG espère qu’il sera qualifié pour la finale de la Ligue des champions. Les Parisiens sont en bonne position pour le faire, après leur victoire 0-1 contre Arsenal en demi-finale aller. Toutefois, une question ronge les supporters du club de la capitale : est ce qu’Ousmane Dembélé sera de la partie ?

Quelle type de blessure pour Dembélé ?

Face à Arsenal, Ousmane Dembélé a été buteur, mais ce dernier a également dû quitter la pelouse à la 70ème minute sur blessure. Depuis, les supporters du PSG se demandent si le Français sera présent lors du match retour. S’il s’agit d’une simple crampe ou d’une contracture, il ne devrait pas y avoir de problème. En revanche, cela sera compliqué s’il s’agit d’une élongation, selon l'ancien médecin des Girondins Serge Dubeau, interrogé par L’Équipe. « L'élongation est une petite lésion musculaire qui s'attaque à l'architecture du muscle. Les dégâts ne sont pas très importants. On parle de grade 1. En termes de délai d'indisponibilité, pour donner une fourchette imprécise, cela nécessite un temps de repos de 10 à 15 jours. »

« Le muscle est complètement déchiré »

Mais il existe plus grave encore qu’une élongation. Ousmane Dembélé peut également souffrir d’une rupture complète, et là il faut compter au moins un mois de repos minimum. « C'est le dernier stade, le muscle est complètement déchiré. Tout dépend du muscle et de l'étendue de la lésion. Il faut ensuite prendre en compte le retour sur le terrain. C'est une appréciation très personnelle du cas. Repos de 1 à 2 mois minimum ». Toutefois, Serge Dubeau se veut plutôt rassurant pour le joueur du PSG. « C'est compliqué d'apprécier la gravité. Il semblerait que ce ne soit pas une grave lésion compte tenu de son comportement : arrêt progressif, ça n'a pas l'air très douloureux, il ne reste pas étendu. Étant donné ses antécédents, il a très bien senti qu'il y avait un problème qu'il ne faut jamais sous-estimer à ce niveau sportif. » À noter que, selon les informations de L’Équipe, le club de la capitale serait plutôt optimiste quant à la présence de son attaquant pour la demi-finale retour.