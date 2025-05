Luis Enrique prend son téléphone, transfert bouclé au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos a joué un grand rôle dans l'arrivée de Joao Neves l'été dernier. Un profil validé également par Luis Enrique, qui l'avait personnellement appelé pour lui présenter son projet sportif. Le coach espagnol a visiblement trouvé les bons arguments pour le convaincre de signer dans la capitale française.

En marge de la demi-finale aller de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, Joao Neves a accordé un long entretien au média anglais The Athletic. Pendant plusieurs minutes, le milieu de terrain parisien a discuté tactique. Justement, le projet de jeu avancé par Luis Enrique l’a convaincu de signer au PSG. Le coach espagnol l’avait personnellement contacté pour lui expliquer de vive voix. « Il m’a dit qu’il voulait une équipe qui défende et attaque avec 11 joueurs. J’ai adoré ce qu’il m’a dit » a confié Joao Neves. Et cela s’est vérifié encore ce mardi soir.

Joao Neves se lâche sur Luis Enrique

Le style Luis Enrique nécessite une solidarité de tous les instants, et cela va bien au Portugais. « Dans les cinq à dix secondes où vous perdez le ballon, vous devez vous donner à 100 ou 120 %, car c’est le meilleur moyen d’attaquer à nouveau. Pour l’équipe contre laquelle nous jouons, il est très difficile de récupérer le ballon et de le perdre ensuite. Cette partie du jeu est donc très satisfaisante. (…) Luis Enrique veut une équipe qui se donne à 100 % en attaque et à 120 % en défense. C’est pour cela que je suis ici et que je me régale » a-t-il confié.

Joao Neves met en avant sa polyvalence

En l’espace de quelques mois, Joao Neves a changé de dimension, devenant un joueur polyvalent. « Aujourd’hui, je peux jouer défenseur central, ailier, latéral, milieu de terrain, attaquant et on ne sent pas la différence parce que chaque joueur sait ce que font les autres postes. À l’entraînement, nous changeons souvent de position sur le terrain. Parfois, je joue comme arrière latéral et je passe au milieu de terrain. Cela peut sembler anodin, mais c’est très important. Ce sont de petites choses, mais en fin de compte, c’est beaucoup » a-t-il lâché.