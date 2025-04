Ousmane Dembélé : La sortie qui peut faire craindre le pire au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De nouveau buteur mardi soir contre Arsenal lors de la demi-finale aller de Ligue des champions (1-0), Ousmane Dembélé a dû céder sa place dès la 70e minute de jeu à cause d’une gêne aux ischio-jambiers. Une sortie qui a permis à Arsenal d’afficher un autre visage aux yeux de Thierry Henry, un constat inquiétant en vue du match retour que pourrait manquer l’international français.

Déjà buteur contre Manchester City, Stuttgart (3), Brest (2) et Liverpool, Ousmane Dembélé a récidivé ce mardi soir face à Arsenal (1-0) en inscrivant son huitième but de la saison en Ligue des Champions, sa 32e réalisation toutes compétitions confondues. L’international tricolore réalise la meilleure saison de sa carrière et s’est mué en leader de la formation parisienne, sa possible absence au match retour a donc logiquement de quoi inquiéter les Parisiens.

« Dès que Dembélé est sorti du terrain, c'est devenu plus facile pour Arsenal »

Sorti à la 70e minute après une gêne aux ischio-jambiers, Ousmane Dembélé est incertain pour les retrouvailles avec Arsenal mercredi prochain au Parc des Princes. Une absence qui pourrait tout changer aux yeux de Thierry Henry, pour qui la blessure de l’attaquant lors de la manche aller a déjà fait mal au PSG. « Dès que Dembélé est sorti du terrain, c'est devenu plus facile pour Arsenal qui a pu mettre plus de pression sans craindre que Dembélé ne vienne demander le ballon, a analysé l’ancienne gloire des Gunners sur CBS Sports, rapportée par RMC. C'était différent tactiquement car Luis Enrique avait accepté de laisser la balle dans les 20 dernières minutes ».

« S'il ne peut pas jouer, on va avoir une vraie équipe »

Au micro de Canal+, Luis Enrique s’est prononcé sur la possibilité de disputer la demi-finale retour de Ligue des champions sans Ousmane Dembélé. « Tu sais ce qu'on a dit pendant toute la saison ? On est une vraie équipe. Si Ousmane peut jouer, c'est mieux. S'il ne peut pas jouer, on va avoir une vraie équipe. C'est sûr », a-t-il confié, rapporté par CulturePSG.