L’annonce surréaliste qui va faire halluciner le PSG !

Vainqueur d'Aston Villa en quart de finale de la Ligue des champions, le PSG se retrouve en position idéale pour rejoindre les demi-finales. Une rencontre largement dominée les Parisiens. Et pourtant, après le match, Unai Emery s'est dit très heureux de la prestation de ses joueurs.

Mercredi soir, le PSG s'est fait peur contre Aston Villa qui a ouvert le score totalement contre le cours du jeu. Cependant, les Parisiens ont inversé la tendance pour finalement s'imposer (3-1) et prendre une belle option pour la qualification en demi-finale. Et pourtant, Unai Emery semblait assez satisfait de la performance de son équipe.

Emery satisfait du match de son équipe

« Je suis fier de mes joueurs. On a donné au PSG du fil à retordre et on a été proches d’obtenir un très bon résultat. Au final, le troisième but que l’on a encaissé ne change pas grand-chose, car on s’attendait à devoir gagner le match retour. (…) Au final, je ne suis pas content du résultat, mais je suis satisfait de la performance de l’équipe et du processus global dans lequel nous sommes engagés. Ce soir, mon équipe n’a pas proposé la meilleure version d’elle-même, mais on va essayer de faire mieux au retour, avec le soutien de nos supporters », estime dans un premier temps l’entraîneur d’Aston Villa avant d’en rajouter une couche.

«Je suis fier de mes joueurs»

« On a essayé de développer des animations offensives, mais c’était compliqué. Les Parisiens étaient favoris avant ce match, ils ont eu beaucoup de possession, avec des joueurs intenses au milieu et on a essayé de faire de notre mieux. En deuxième période, on a quand même eu quelques opportunités de marquer quand on était menés 1-2. On va essayer de créer quelque chose de spécial à Villa Park. Je suis confiant dans notre capacité à performer, la semaine prochaine, à un niveau supérieur. Au match retour, on devra gérer la précision de nos décisions individuelles et collectives d’une meilleure manière qu’on l’a fait aujourd’hui. Mais je retiens du positif : on a su aujourd’hui challenger cette équipe de Paris », ajoute Unai Emery.