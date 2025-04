Transfert à 60M€ : C’est le bonheur au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait déboursé pas moins de 60M€ l’été dernier pour recruter Désiré Doué en provenance du Stade Rennais, et le jeune milieu offensif est en train de s’imposer comme un titulaire indiscutable du onze de Luis Enrique. Après sa performance XXL mercredi soir contre Aston Villa, Doué a d’ailleurs affiché son bonheur au PSG.

Du haut de ses 19 ans à peine, Désiré Doué est en train de connaitre une ascension fulgurante dans les rangs du PSG. L’ancien crack du Stade Rennais, recruté pour 60M€ lors du dernier mercato estival, a une nouvelle fois brillé mercredi soir en Ligue des Champions contre Aston Villa (3-1) avec un but magistral. Et après la rencontre, Doué s’est confié sur son bonheur absolu depuis qu’il a rejoint le PSG.

« Très content de jouer dans cette équipe »

« Bien sûr, quand on est entouré de grands joueurs comme ça, le jeu est fluide, le jeu va vite, je prends beaucoup de plaisir ici et je suis très très content de jouer dans cette équipe », a lâché Désiré Doué au micro de Canal +.

« Rester soudés »

Le numéro 14 du PSG a évoqué la belle performance de son équipe contre Aston Villa : « On a gardé l'état d'esprit qu'on met à chaque match, c'est-à-dire mettre de l'intensité du début jusqu'à la fin, rester soudés, rester fidèles au plan de jeu et ça a encore marché ce soir, donc il faut continuer comme ça. Mon but ? Ma première intention était de centrer. Quand je me suis décalé après, j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment d'options donc j'ai choisi la frappe et elle est dedans donc c'est super », poursuit Doué.