Maradona : Le très gros coup du PSG !

Arrivé au PSG durant le mercato d'hiver, Khvicha Kvaratskhelia impressionne déjà à Paris comme en témoigne son but contre Aston Villa lors duquel il mystifie Axel Disasi avant de marquer. Un but à la Maradona, l'idole de son ancien club Naples, comme le souligne la presse italienne.

Recruté pour 70M€ durant le mercato d'hiver, Khvicha Kvaratskhelia n'a pas perdu de temps pour devenir un joueur très important au PSG comme en témoigne son but incroyable contre Aston Villa (3-1). Un but à la Maradona sur lequel il a été interrogé par les médias italiens.

Kvaratskhelia, un but à la Maradona

« Je suis vraiment très heureux. Je suis heureux d'avoir marqué, c'était un but important. Mais le plus important, c'est l'équipe. Nous avons gagné un match difficile, ils ont marqué, mais nous sommes restés concentrés pendant les 90 minutes et nous avons fait du bon travail », estime le joueur du PSG au micro de Sky Sport, avant de revenir sur son magnifique but.

«Le plus important est de marquer et d'aider l'équipe»

« Un but à la Maradona ? Le plus important est de marquer et d'aider l'équipe. C'est bien aussi qu'il ait été très beau, mais quand vous marquez, peu importe que le but soit beau ou pas. Le plus important, c'est que l'équipe ait gagné. Le poste n'a pas beaucoup d'importance, ce qui compte c'est d'aider l'équipe et de jouer au football. Pour moi, aller sur le terrain et jouer est une joie, donc le poste n'a pas d'importance. Je mets tout sur le terrain », ajoute Khvicha Kvaratskhelia.