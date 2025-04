OM : «A 100 %», voilà l’entraîneur de la saison prochaine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’OM va devoir se montrer persuasif pour convaincre Roberto de Zerbi de rester la saison prochaine. Lié au club marseillais jusqu’en juin 2027, le technicien est annoncé comme le grand favori pour succéder à Sergio Conceiçao au Milan AC. Contacté, son entourage indique, néanmoins, qu’il reste impliqué sur le projet sportif marseillais.

La bombe a été lâchée par La Gazzetta dello Sport. Selon les informations de la presse italienne, Roberto de Zerbi serait en pôle pour succéder à Sergio Conceiçao sur le banc du Milan AC la saison prochaine. Cette rumeur pourrait encore prendre plus d’épaisseur en cas de nomination de Fabio Paratici au poste de directeur sportif. Ce dernier n’a pas attendu son arrivée pour s’entretenir avec l’agent de De Zerbi, qui est resté très attaché à Milan, la ville de ses débuts.

L'archive sur De Zerbi et le Milan AC

« J'ai grandi à Milan, je suis un fils du centre de formation. À l'époque, c'était une équipe différente de toutes les autres : elle gagnait avec un jeu différent de toutes les autres. Mon éducation footballistique, je l'ai prise des différents Maldini, Baresi, Tassotti, Costacurta, Boban, Savicevic... Les valeurs de l'entraînement et du sérieux. Quand je dis que je joue pas pour le résultat, ce n'est pas que je ne vis pas pour le résultat : moi aussi je veux jouer pour gagner tous les matches mais moi, à travers le football, j'arrive à être moi-même. Comme le football est ma vie, je dois le faire en étant aussi moi-même. La façon dont je fais jouer mes équipes, de vouloir le ballon, c'est la façon de me représenter moi et mon histoire » déclarait-il à Bobo TV en juin 2023.

Le clan De Zerbi annonce la couleur

Malgré cet attachement, De Zerbi resterait concentré sur son rôle à l’OM selon son entourage. « C'est sa seule priorité. Roberto est une personne trop intègre et entière pour penser à autre chose que son équipe. Il est pleinement concentré sur sa mission et absolument rien ne pourra changer ça. Ses pensées vont à 100% pour l'Olympique de Marseille » a confié l’entourage du technicien à Eurosport. L’OM peut donc respirer, De Zerbi pourrait bien poursuivre sa mission la saison prochaine.