Départ de l’OM : Grosse annonce du clan De Zerbi !

Courtisé par le Milan AC qui en aurait fait sa nouvelle priorité au poste d'entraîneur, Roberto De Zerbi envisage-t-il vraiment de quitter l'OM à l'issue de la saison ? Son entourage lâche une réponse claire à ce sujet et semble exclure toute possibilité de départ cet été.

Et si Roberto De Zerbi quittait l'OM dès l'été prochain, après seulement une saison passée sur le club phocéen ? La Gazzetta dello Sport a indiqué que le Milan AC envisageait sérieusement d'attirer le coach italien, et la menace semble donc concrète pour l'OM dans ce feuilleton.

L'entourage de Roberto De Zerbi rassurant

Interrogée par Eurosport, une source proche de Roberto De Zerbi annonce la couleur pour son avenir et rassure la direction de l'OM et ses supporters : « C’est sa seule priorité. Roberto est une personne trop intègre et entière pour penser à autre chose que son équipe. Il est pleinement concentré sur sa mission et absolument rien ne pourra changer ça », confie le clan De Zerbi.

100% engagé avec l'OM

« Ses pensées vont à 100% pour l'Olympique de Marseille », précise cette source, alors que le contrat de Roberto De Zerbi court jusqu'en 2027 avec l'OM. Reste à savoir si le Milan AC parviendra à inverser la tendance dans les prochaines semaines...