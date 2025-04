Mensonge en direct : Mbappé est «démasqué» !

La rédaction

Kylian Mbappé a récemment accordé une interview où il exprimait ses ambitions collectives avec le Real Madrid. Cependant, Jérôme Rothen l’a accusé de manquer de sincérité, estimant que ses paroles sur le collectif ne correspondent pas à son style de jeu. Selon Rothen, Mbappé n’a jamais véritablement été tourné vers l’équipe.

Kylian Mbappé s’est récemment exprimé, pour la première fois depuis son arrivée au Real Madrid, dans une longue interview en espagnol, donnée au média La Sexta. Une entrevue en profondeur durant laquelle l’ancien buteur du PSG est revenu sur de nombreux sujets, tels que son arrivée à Madrid, sa relation avec sa mère ou encore ses ambitions au Real Madrid. Une interview qui n’a visiblement pas plu à Jérôme Rothen.

«Mbappé n’est pas sincère»

Le chroniqueur RMC a notamment évoqué le cas Kylian Mbappé dans son émission Rothen s’enflamme :

«Je pense qu’il n’est plus sincère, c’est tout. Il ne l’a jamais été. La vérité est là : maintenant, je l’ai démasqué. Quand j’écoute ses interviews et qu’il te parle de collectif, de ceci ou cela, pour l’instant ça me donne raison, vu les retombées qu’il y a et l’image qu’on lui a collée. Peut-être que ça me donnera tort s’il fait gagner le Real et qu’en effet, il devient un joueur tourné vers le collectif.»

Mbappé, un joueur au service du collectif ?

Pour rappel, dans l’interview, Kylian Mbappé avait expliqué qu'il pensait aux objectifs et aux récompenses collectives avant de penser aux distinctions personnelles :

«Le Ballon d'Or est personnel, j'ai toujours dit que jouer ici était la chose la plus importante, faire partie de l'histoire du meilleur club du monde n'a pas de prix. Faire partie de l'histoire du meilleur club du monde n'a pas de prix, alors je m'en tiendrai à gagner la Ligue des champions. Des buts ? Je veux marquer des buts, mais le plus important est d'entrer dans l'histoire ici et de gagner de nombreuses coupes, le championnat, la Ligue des champions…»