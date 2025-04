OM : De Zerbi abandonne !

La rédaction

Malgré sa victoire contre Toulouse (3-2), l’OM continue de souffrir défensivement. Avec 38 buts encaissés, le club vit sa pire saison défensive depuis 40 ans à ce stade. Roberto De Zerbi, visiblement désabusé, s’est montré fataliste en conférence de presse. Et le match contre Monaco samedi prochain s’annonce déjà crucial pour la course à l’Europe.

Si l’OM a retrouvé sa place de dauphin du PSG après la victoire face à Toulouse (3-2) les mêmes problèmes défensifs sont toujours présents. Le site spécialiste des statistiques OptaJean a notamment révélé que les hommes de Roberto De Zerbi réalise la pire saison défensive de l’OM (38 buts encaissés) à ce stade de la compétition depuis 40 ans et la saison (1984-1985). Une performance assez décevantes pour le coach italien qui doit, en plus, faire face à de nombreuses blessures.

«Que peut-on y faire ?»

Mais Roberto De Zerbi a eu une réaction assez surprenante en conférence de presse ce dimanche et ne semble pas avoir de solution à cette faiblesse de l’OM. Le coach Olympien a déclaré ce dimanche :

«C’est vrai, mais que peut-on y faire ? Quand la balle arrive dans les pieds de l’attaquant, ça vient d’une erreur plus haut sur le terrain... Mais on a 52 points et on est deuxièmes au classement. On fait des choses bien aussi.» rapporte le quotidien La Provence.

Un match crucial

L’OM a fait la bonne opération du week-end en profitant des défaites de Monaco, Nice et Lille mais n’est pour autant pas assurer d’avoir sa place pour la Ligue des champions l’année prochaine. Les hommes de Robert De Zerbi jouent d’ailleurs un match crucial dans cette course à l’Europe en affrontant les troisièmes du championnat, l’AS Monaco ce samedi 12 avril. La défense de l’OM aura d’ailleurs fort à faire face à l’attaque impressionnante des monégasque composé, entre autres, de Maghnes Akliouche et Mika Biereth.