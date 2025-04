Mbappé : Nouvelle bombe sur son futur entraîneur ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Carlo Ancelotti joue gros face à Arsenal ce mardi soir. Une élimination en quarts de finale de la Ligue des champions pourrait être fatale pour le technicien italien. En coulisses, le Real Madrid aurait d'ores et déjà entamé des démarches pour recruter son remplaçant. Deux noms sont cités, dont celui d'un entraîneur à la retraite.

Le Real Madrid pourrait tourner la page Carlo Ancelotti à la fin de la saison. En tout cas, plusieurs indices laissent penser à un changement d’entraîneur dans les prochains mois. A la tête de ce groupe mené par Kylian Mbappé depuis 2021, le technicien italien pourrait être remplacé par un ancien de la saison selon José Felix Diaz.

Un favori se dégage

« L'entourage de Xabi Alonso me dit sans cesse qu'il n'y a pas eu de contact, mais d'après tout ce que j'ai entendu, il pourrait être celui qui remplacerait Carlo Ancelotti » a confié le journaliste de Marca.

L'incroyable rumeur Klopp

Une autre piste est évoquée, et elle est plus surprenante. Head of Global Soccer chez Red Bull, Jürgen Klopp se serait récemment entretenu avec un membre du Real Madrid. « On m'a récemment dit qu'il y avait eu une réunion entre quelqu'un lié au Real Madrid et lui » a confié le journaliste lors d’un live Twitch. Après son départ de Liverpool, Klopp acceptera-t-il un retour ? Affaire à suivre...