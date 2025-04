OM : La grosse annonce de Rabiot en privé !

La rédaction

Avant le match crucial contre Toulouse, Adrien Rabiot a secoué les troupes de l'OM avec un discours motivant : «Si on ne réagit pas là, c’est qu’on n’est pas fait pour ça.» Dans le vestiaire, Neal Maupay a également pris la parole, insistant sur l'importance de prendre du plaisir sur le terrain pour retrouver la victoire.

Ce dimanche, l’OM affrontait Toulouse et devait absolument se relancer en Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi restaient sur 3 défaites consécutives en championnat et cette victoire 3-2 leur permet notamment de remonter à la deuxième place du podium, devant l’AS Monaco.

«On n’est pas fait pour ça»

Si des manquements dans le jeu de l’OM étaient flagrants, c’est surtout l’aspect mental qui était pointé du doigt. Adrien Rabiot a notamment voulu mobiliser les troupes avant le début du match :

«Allez, on a assez parlé les gars. Si on ne réagit pas là, c’est qu’on n’est pas fait pour ça les gars.», a lâché le milieu de terrain de l’OM dans les vestiaires, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club.

La prise de parole de Maupay

On entend également Neal Maupay prendre la parole. De nouveau titulaire avec la blessure d’Amine Gouiri, l’attaquant de l’OM s’est montré en leader :

«Les mecs, il y a un truc important aussi aujourd’hui, il faut qu’on prenne du plaisir avant le match à se faire des passes. Du plaisir à récupérer le ballon quand on le perd. Du plaisir à courir les uns pour les autres. Il ne faut pas qu’on oublie ça.»