Paul Pogba, le mensonge inavouable

Axel Cornic

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Paul Pogba traverse une période extrêmement compliquée depuis quelques années. La faute à des nombreuses blessure ainsi qu’à une suspension pour dopage, mais également avec des graves problèmes avec son entourage.

C’est une polémique qui n’a pas manqué de faire réagir. Champion du monde 2018 et star du football français, Paul Pogba a été victime de nombreuses extorsions d’argent et même d’un braquage en 2022. Et parmi les personnes qui l’ont séquestré il reconnaitre notamment son frère Mathias, condamné à un an de prison ferme depuis.

« Ma femme ne savait pas, mes enfants non plus »

Dans un entretien accordé au magazine GQ, le milieu de terrain français est revenu sur cette période noire de sa vie de footballeur, mais également d’homme. « J’ai tout caché de cette extorsion. Ma femme ne savait pas, mes enfants non plus » a expliqué Paul Pogba.

« Au final, ça me rongeait »

« Quand je rentrais de l’entraînement, il fallait que je joue mon rôle de père de famille et de mari. Je gardais tout pour moi. Au final, ça me rongeait » a poursuivi l’international français. « Durant cette période, j’ai tout fait pour rester concentré sur le foot, mais c’était devenu trop difficile. J’avais tellement de soucis que je ne jouais plus. Et pourtant j’essayais ».