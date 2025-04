«En crampons en boîte de nuit» : Une ancienne star du PSG s’est compétemment lâchée à Paris !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’on le connaît pour son immense talent de footballeur mais également son goût pour les sorties nocturnes, Ronaldinho en a dit plus sur une soirée à Paris qu’il n’est pas près d’oublier. Après avoir remporté la Ligue des champions au Stade de France avec le FC Barcelone en 2006, le Brésilien s'était laissé emporter par l'euphorie en faisant la fête en boîte de nuit en tenue de match complète, crampons compris.

Connu pour son immense talent et sa folie sur les terrains, Ronaldinho traîne également sa réputation de fêtard. Ce qui ne l’a pas empêché de remporter la Coupe du monde avec le Brésil en 2002, un Ballon d’Or en 2005, mais également une Ligue des champions sous le maillot du FC Barcelone, décrochée en 2006 à Paris, une ville qu’il connaît très bien.

« L'autre trophée qui marque avec la Coupe du monde et mon Ballon d'Or »

Ronaldinho avait en effet réalisé ses débuts en Europe au PSG au début des années 2000, de quoi rendre son sacre européen particulier. « Je me souviens parfaitement de ça ! C'est l'autre trophée qui marque avec la Coupe du monde et mon Ballon d'Or. Ça arrivait comme un troisième grand titre. Et en plus, c'était à Paris. On avait fait une très belle fête après », s’est remémoré Ronnie dans L’Equipe.

« J'avais fait une partie de la soirée en short, en maillot et en crampons au resto et en boîte de nuit ! »

D’ailleurs, Ronaldinho a confirmé les récentes confidences de Ludovic Giuly, son ancien coéquipier, qui avait expliqué que la star brésilienne avait fini en boîte de nuit avec ses habits de footballeur. « C'est vrai ! J'avais fait une partie de la soirée en short, en maillot et en crampons au resto et en boîte de nuit ! Ludo est un mec que j'adore. Chaque fois qu'on est ensemble, on passe des moments très agréables. Il est super. Il aime la vie aussi », confie l’ancien joueur du PSG et du Barça.