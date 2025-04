Transfert à 30M€ - OM : Une offre va partir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Prêté un an et demi à Botafogo, Luis Henrique est revenu en grande forme à l’OM. Cette saison, le Brésilien est l’un des hommes essentiels du schéma de Roberto De Zerbi. Mais voilà que cette belle histoire pourrait prendre fin à l’issue de la saison. Luis Henrique intéresserait du monde, à commencer par l’Inter Milan, qui s’apprêterait à passer à l’offensive.

Sous contrat jusqu’en 2028 avec l’OM, Luis Henrique pourrait ne pas aller au bout de son engagement. En effet, on pourrait bien assister à un transfert du Brésilien lors du prochain mercato estival. Pour aller où ? L’Inter Milan aurait d’ores et déjà pris position. Il a d’ailleurs été rapporté que ce mercredi soir, Medhi Benatia, directeur du football de l’OM, était à San Siro pour la rencontre entre le Milan AC et l’Inter Milan.

L’Inter Milan accélère pour Luis Henrique

Nul doute que ce voyage à Milan a certainement un rapport avec un possible transfert de Luis Henrique à l’Inter Milan. Footmercato est d’ailleurs venu apporter de nouveaux éléments à ce propos. Il a été expliqué qu’après avoir engagé de premières discussions, le club lombard serait désormais prêt à formuler une première offre pour le joueur de l’OM. Celle-ci pourrait ainsi partir très prochainement alors que l’Inter Milan voudrait vraiment recruter Luis Henrique.

L’OM veut 30M€

La question est maintenant de savoir si les deux clubs réussiront à se mettre d’accord pour le transfert de Luis Henrique. Alors que le montant de la première offre de l’Inter Milan n’a pas été communiqué, l’OM n’aurait pas l’intention de faire de cadeau avec le Brésilien. C’est ainsi qu’un prix de 30M€ avait récemment filtré.