Stéphane Guy - PSG : Désastre dans l’avion !

Certes battu par Aston Villa ce mardi soir (3-1), le PSG s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions. Mais les souvenirs de la remontada n'étaient pas loin. Même si elle n'a pas eu lieu, le journaliste Stéphane Guy est revenu sur cette folle soirée de mars 2017 et a dévoilé une petite anecdote.

La soirée de mardi a réveillé quelques souvenirs douloureux chez les supporters parisiens. Alors qu’il maîtrisait parfaitement son quart de finale de Ligue des champions face à Aston Villa, le PSG a été rejoint au score et a même frisé la correctionnelle (défaite 3-1). Par miracle, mais aussi grâce à une performance étincelante de Gianluigi Donnarumma, le club français s’est qualifié pour la prochaine étape.

Le souvenir de la remontada a ressurgi

Mais sur le plateau de L’Equipe du Soir, Stéphane Guy a évidemment évoqué la folle remontada du FC Barcelone contre le PSG en mars 2017. Aux commentaires de cette rencontre avec Paul Le Guen sur Canal +, le journaliste n’imaginait évidemment pas un tel scénario. Dans l’avion qui le menait en Catalogne, il avait même affiché sa confiance auprès d’un supporter parisien.

« Il doit me détester à vie »

« Le matin du fameux Barça-PSG, je suis dans l’avion pour aller commenter le match. Et il y avait un fan du PSG dans l’avion, qui était tétanisé. Il était inquiet. Et moi je le rassure en lui disant : « Ça va aller, ça va aller ». Je repense souvent à cet homme, il doit me détester à vie » a déclaré Stéphane Guy.