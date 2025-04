Haaland à l’OM : Le coup de fil improbable

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Attaquant star de Manchester City s’étant révélé à Salzbourg et en confirmant au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland aurait pu être transféré de Molde à l’OM. C’est en effet l’un des dossiers mercato qui a fait peu de bruit dans la presse, mais qui a le mérite d’exister. Entraîneur de l’Olympique de Marseille au moment des faits, Rudi Garcia a livré ses vérités sur le feuilleton Haaland à l’OM.

Pendant la saison 2018/2019, quelques mois seulement après la défaite de l’OM en finale de Ligue Europa contre l’Atletico de Madrid, il aurait été question du potentiel recrutement d’Erling Braut Haaland. Alors âgé de 18 ans et évoluant à Molde, le serial buteur norvégien a finalement signé au RB Salzbourg. L’Olympique de Marseille l’a-t-il recalé ? C’est la fake news dénoncée par Rudi Garcia.

«Il n’en a jamais été question»

Entraîneur de l’OM à l’époque, Rudi Garcia a été interrogé sur le dossier Haaland par Raphaël Domenach. « J’aurais dit non à Haaland à l’OM ? Oh, ça aussi (ndlr cette rumeur), on m’en a parlé récemment je ne le savais même pas. J’ai appelé et discuté avec l’intéressé qui était quelqu’un de mon staff, qui était mon analyste vidéo. Effectivement, ceux qui disent qu’on a dû prendre Mitroglou à la place c’est n’importe quoi parce que Kostas était déjà là l’année d’avant. Celui qu’on aurait pris à sa place, c’est Mario Balotelli, donc ce n’est pas n’importe quel joueur non plus. Mais on ne l’a pas pris à la place d’Haaland, puisqu’il n’en a jamais été question ».

«Quand ce joueur de Norvège nous a été envoyé, il s’était déjà mis d’accord avec Salzbourg»

Le sélectionneur de la Belgique a profité de son interview pour le média Carré dans l’optique de remettre les pendules à l’heure dans le feuilleton Haaland à l’OM. « Je fonctionnais comme ça : les joueurs qu’on m’envoient, on me l’a peut-être envoyé, je les envoie au directeur sportif. Quand ce joueur de Norvège qui jouait à Molde nous a été envoyé, il s’était déjà mis d’accord avec Salzbourg. Il faut remettre les choses dans leur contexte, bien évidemment que je n’ai pas refusé Erling Haaland sinon je l’aurais dit. Mais ce n’est pas le cas. Je le récupérerais bien maintenant, ça c’est sûr ».