De Zerbi - OM : La presse italienne lâche une bombe !

Bien qu’il se soit engagé jusqu’en juin 2027 avec l’OM l’été dernier, Roberto De Zerbi est lié depuis plusieurs semaines à l’AC Milan, qui pourrait se séparer de Sergio Conceiçao. Selon la presse italienne, il serait même le grand favori pour entraîner les Rossoneri la saison prochaine, devant Antonio Conte et Massimiliano Allegri.

Depuis l’été dernier et l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’OM insiste sur le projet de trois ans qu’il veut mettre en place et la nécessité d’installer plus de stabilité sur son banc. Une volonté qui pourrait être contrariée par l’AC Milan, club formateur du technicien italien, et qui est annoncé sur sa piste.

De Zerbi en pole pour entraîner l’AC Milan

Ces derniers jours, la presse italienne indiquait qu’Edoardo Crnjar, agent de Roberto De Zerbi, aurait rencontré Fabio Paratici, pressenti pour devenir le prochain directeur sportif des Rossoneri. Ce que confirme la Gazzetta dello Sport ce mercredi, ajoutant que l’entraîneur de l’OM serait désormais le favori pour succéder à Sergio Conceiçao la saison prochaine. Le profil du technicien italien plairait à l’AC Milan en raison de ses idées de jeu et de son passé de joueur formé au club.

L’AC Milan pense aussi à Conte et Allegri

Si cela venait à se confirmer, les Rossoneri devraient en revanche s’entendre avec l’OM, où Roberto De Zerbi est sous contrat jusqu'en juin 2027. La Gazzetta dello Sport cite deux autres noms pour remplacer Sergio Conceiçao, Antonio Conte, actuellement à Naples, et Massimiliano Allegri, libre depuis son départ de la Juventus. Maurizio Sarri et Roberto Mancini, également sans club, seraient deux autres pistes à surveiller.