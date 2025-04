Transferts - PSG : Un gros défenseur confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En toute fin de mercato estival 2022, et alors que Christophe Galtier était à cette époque l’entraîneur du PSG, un vif intérêt avait été affiché pour Axel Disasi qui évoluait encore à l’AS Monaco. Et le défenseur central raconte pourquoi ce transfert ne s’est finalement jamais fait.

Actuellement prêté par Chelsea du côté d’Aston Villa, Axel Disasi (27 ans) croisera donc le fer avec le PSG mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Ironie du sort, c’est justement au Parc des Princes qu’il avait bien failli être transféré lors du mercato estival 2022 alors qu’il portait encore les couleurs de l’AS Monaco. Interrogé dans les colonnes du Parisien, Disasi raconte ses négociations avec le PSG.

« Galtier me connaissait »

« Il y a eu des discussions. Luis Campos et le coach Christophe Galtier me connaissaient depuis Reims. Ils avaient déjà essayé de me faire venir lorsqu’ils étaient à Lille et avaient gardé un œil sur mes performances », indique Disasi, qui était donc resté à l’AS Monaco.

« Il n’y a pas eu d’accord »

« C’est après PSG-Monaco (1-1, 28 août), à la toute fin du mercato, que les échanges se sont intensifiés, mais il n’y a pas eu d’accord. Je ne voulais pas forcément partir non plus », poursuit l’international français, qui avait finalement été transféré à Chelsea un an plus tard pour 45M€.