Mbappé et l'argent : Pierre Ménès confirme pour le PSG !

En signant au Real Madrid, Kylian Mbappé a dû baisser son salaire par rapport au PSG, renonçant ainsi à plusieurs millions d'euros. Le Français l'a d'ailleurs confirmé, son choix a davantage été sportif que financier. Une position que Pierre Ménès n'a pu qu'appuyer suite aux propos de Mbappé.

Interrogé dimanche soir par La Sexta, Kylian Mbappé a parlé de sa signature au Real Madrid et aussi d'argent. A ce propos, l'ex-joueur du PSG a expliqué : « Je n'ai aucun problème à parler d'argent, mais il y a des choses plus importantes, et je voulais jouer pour le Real Madrid. L'argent est important, bien sûr, mais pour moi la chose la plus importante est d'être heureux sur le terrain et je savais que je serais heureux ici ».

« Il dit la vérité »

Sur Youtube, Pierre Ménès a réagi à ce qu'a pu dire Kylian Mbappé. Il a alors confirmé qu'en quittant le PSG pour le Real Madrid, le Français a plus pensé au sportif qu'à l'argent : « On va dire que je défends encore Mbappé, mais il dit la vérité. Tout le monde sait que le contrat qu'avait Mbappé au PSG était pharaonique et qu'il a baissé son salaire de façon très sensible en allant au Real ».

« Le choix du sport »

« Financièrement, passer du PSG au Real, c'est faire des sacrifices finances. En gagnant autant d'argent, le terme sacrifice peut-être un peu déplacé, mais il a fait le choix du sport plutôt que le choix de l'argent. Il le dit. Je ne le prends pas comme une attaque sur le PSG. C'est la réalité », a-t-il ajouté sur Mbappé.