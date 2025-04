PSG - LFP : Une supercherie avec le gouvernement Macron ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au même titre que le PSG, Nasser Al-Khelaïfi préside beIN SPORTS par le biais du Qatar. Diffuseur de la Ligue 1 pendant des années lors de la dernière décennie, beIN devait reprendre les commandes pour cette saison, et pas seulement pour un seul match, avec une offre de 750M€ pour le catalogue complet comme révélé par Daniel Riolo qui a raconté lundi soir les propos du conseiller des sports du gouvernement d'Emmanuel Macron. Il n'en a rien été et Riolo s'est offusqué, une fois de plus, à l'antenne.

A l'été 2011, le PSG est passé sous pavillon qatari. Quelques mois plus tard, l'apparition de beIN SPORTS était à signaler, le lancement de la chaîne qatarie en France avec la diffusion de l'Euro 2012 et de la Ligue 1 par la suite. Pendant des années, le groupe a alimenté l'élite du football français au niveau des droits télévisés, mais a lâché l'affaire au fil des années. Dernièrement, Mediapro, Prime Video et DAZN se sont tous succédés. En ce début d'année 2025, la firme britannique a refusé de verser l'un des versements à la Ligue de football professionnel en raison d'un produit qui ne marche pas autant que prévu.

«Quand vous avez le conseiller de Macron aux sports qui vous appelle pour faire cette grille-là»

DAZN est le diffuseur principal de la Ligue 1 lorsque beIN SPORTS propose un match par journée de championnat. Mais en fin de saison dernière, lors des négociations des droits TV, il était pressenti que beIN prenne l'intégralité du catalogue de Ligue 1. Un dîner à l'Elysée avec l'Emir du Qatar, le président Nasser Al-Khelaïfi, le président de la République Emmanuel Macron et le président de la LFP Vincent Labrune avait eu lieu. Et d'après les sources de Daniel Riolo, tout se goupillait pour que beIN SPORTS devienne le seul et unique diffuseur de la Ligue 1, en vain.

« Le lendemain de ce fameux dîner à l'Elysée, le conseiller sport de l'Elysée discute avec moi au téléphone. Il me fait tout le descriptif des matchs, le tarif que beIN fera payer aux abonnés. beIN avaient tout le programme. Quand vous avez le conseiller de Macron aux sports qui vous appelle pour faire cette grille-là ».

«Qui a raconté ça au plus haut niveau de l'Etat pour que Labrune et tout le monde croient que c'était fait et qu'ils allaient lâcher l'oseille»

L'éditorialiste de RMC a profité de la présence de Joseph Oughourlian lundi soir, président du RC Lens, afin de rebondir sur le qui-proquo au niveau des droits TV et sa fronde contre les hauts décideurs de la Ligue. Daniel Riolo a même évoqué l'offre initiale de beIN SPORTS : 750M€.

« Je me souviens le soir quand j'étais arrivé dans l'After avec mes infos. Ce soir-là, j'avais une source béton. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, qui y a cru en fait ? Qui a raconté ça au plus haut niveau de l'Etat pour que Labrune et tout le monde croient que c'était fait et qu'ils allaient lâcher l'oseille ? C'était 750M€ précisément avec les matchs et les tarifs. Comme il m'a décrit le truc (applaudissements). Moi aussi je disais que le Qatar avait sauvé la Ligue 1, c'était fantastique, j'avais acheté un cheval blanc pour défiler et fêter le Qatar. Qui a cru à tout ça alors ? Elle est où l'entourloupe dans cette histoire ».