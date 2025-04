55M€ - PSG : La grande annonce du clan Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est chaud entre Kylian Mbappé et le PSG. Un litige oppose toujours les deux clans. Parti au Real Madrid l'été dernier, le joueur français réclame le versement de 55M€ de salaires et de primes impayés. Le club parisien s'estime dans son droit puisque le tricolore aurait renoncé à cette part en signant pour le Real Madrid gratuitement. Alors que la situation s'enlise, le clan Mbappé va contre-attaquer.

Le feuilleton entre Kylian Mbappé et le PSG se prolonge. Le joueur réclame toujours la somme de 55M€ à son ancienne équipe. Un montant qui s’obtient en additionnant les trois derniers mois de salaire non-versés, le montant de sa prime à la signature de son contrat signé en 2022 et de celui de sa prime d’éthique. Malgré les décisions défavorables de la commission juridique de la Ligue de football professionnelle et de la commission paritaire d’appel de la Ligue, le PSG estime être dans son bon droit. Selon sa version, Mbappé aurait renoncé à cet argent en signant libre au Real Madrid l’été dernier.

Toujours aucun accord

Décidé à utiliser tous les recours, le Paris Saint-Germain a depuis porté l’affaire vers le tribunal judiciaire de Paris. Le litige est encore en cours et pourrait bien durer encore plusieurs années. « En droit du travail, la loi exige que, pour modifier la rémunération ou la durée d'un contrat, un avenant soit signé. Le règlement du football exige en plus que cet avenant soit homologué dans les 15 jours de sa signature » avait expliqué en février dernier Delphine Verheyden, l’avocate de Kylian Mbappé.

Le clan Mbappé va prendre la parole

A ce jour, il n’existe donc toujours aucun accord entre le PSG et l’entourage du joueur. Alors que la situation s’enlise et que cette affaire pourrait se terminer devant le conseil de prud'hommes, le clan Mbappé a décidé de répliquer. Comme indiqué à l’AFP, une conférence de presse sera organisée par les avocats du capitaine des Bleus. Elle aura lieu ce jeudi. A voir si des annonces seront faites durant cette séance.