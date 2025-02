55M€ : Le clan Mbappé humilie le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le départ de Kylian Mbappé, le PSG est en conflit avec son ancien joueur. Le capitaine de l’équipe de France réclame 55M€ de salaire et primes impayés au club parisien. Delphine Verheyden, l’avocate de Kylian Mbappé, fait d’ailleurs le point sur la situation et ne manque pas de charger le PSG.

Le lien entre Kylian Mbappé et le PSG n'est pas totalement rompu. Et pour cause, les deux parties sont en conflit depuis le départ de l'attaquant français qui réclame 55M€ à son ancien club. Une somme qui correspond à des salaires et primes impayés. D'ailleurs, Delphine Verheyden, l’avocate de Kylian Mbappé, a évoqué ce dossier en confirmant les sommes réclamées, tout en étant catégorique à l'égard du PSG, humiliant même le club parisien qui «manie la pensée magique» selon elle.

Mercato : Transfert XXL au PSG, Luis Enrique va tout faire capoter ?

➡️ https://t.co/UjIWEsbRIi pic.twitter.com/87WXGBcS7a — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 21, 2025

L'avocate de Mbappé fracasse le PSG

« En droit du travail, la loi exige que, pour modifier la rémunération ou la durée d'un contrat, un avenant soit signé. Le règlement du football exige en plus que cet avenant soit homologué dans les 15 jours de sa signature. Lorsque les choses ne se déroulent pas ainsi, les règlements du football prévoient que toutes les discussions sont nulles et non avenues. Je pense que le PSG manie la pensée magique », note l’avocate de Kylian Mbappé avec ironie auprès de l’AFP avant de poursuivre.

«Je pense que le PSG manie la pensée magique»

« C'est ce qu'on fait lorsque l'on se dit “Si j'y crois très, très, très fort, ça va arriver”. Et on n'est pas devant un club de division d'honneur qui ne maîtrise pas les règlements. Il manque le troisième tiers de la prime de signature, qui correspond en brut à 36,66 millions d'euros. Puis avril, mai, juin, pas de salaire et pas de prime d'éthique. Donc, il manque en salaire 18,75 millions d'euros, ce qui nous amène aux fameux 55 millions d'euros », ajoute Delphine Verheyden.