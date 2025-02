Plainte annoncée, le PSG bientôt au tribunal ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouvelle passe d'armes entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi. Au cours d'une interview publiée par un média espagnol, le président de l'OL attaque, une nouvelle fois, le modèle mis en place par le Qatar au PSG. Selon lui, la DNCG manque de neutralité. S'estimant lésé, il envisage de saisir les juridictions compétentes pour dénoncer cette différence de traitement.

On le sait, Nasser Al-Khelaïfi et John Textor ne partiront pas en vacances. Et la réunion du 14 juillet, au sujet des droits TV, a confirmé les tensions entre les deux dirigeants. Invité à s’exprimer sur le président du PSG, l’homme d’affaires américains a dénoncé une injustice, alors que la DNCG l’a lourdement sanctionné.

Textor dénonce un scandale

« Il est très clair qu’il n’est pas légal pour un acteur étranger, un État étranger, de subventionner une entreprise dans l’Union européenne si cela fausse la concurrence (...) Et année après année, ils ont permis au PSG de violer le droit européen. Ils ne se soucient pas de savoir d'où vient l'argent, car ils leur permettent d'enregistrer des pertes de 70 millions chaque année. Ce qui est incroyable, c'est que les sources de revenus de Lyon sont remises en question parce qu'elles proviennent du Brésil ou des États-Unis. Le modèle de financement du PSG est illégal, notre modèle est parfaitement légal et nous sommes le modèle sanctionné » a confié Textor dans les colonnes d’AS.

L'OL va passer à l'action

A la question de savoir si une plainte va être déposée devant la CJUE, Textor répond qu’il va, dans un premier temps, saisir la LFP. « Je confirme que nous allons faire une demande à la Ligue pour que le PSG se conforme à la loi de la Commission européenne et nous demanderons à la commission juridique de la LFP d'analyser cette question » a lâché le patron de l’OL.