«Il a fallu une catastrophe», Textor vide enfin son sac sur Al-Khelaïfi !

Axel Cornic

Après les problèmes aves la justice française Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, se retrouve au cœur d’une autre polémique liée à la crise des droits TV en Ligue 1. Et cela l’oppose notamment à John Textor, son homologue de l’Olympique Lyonnais, avec des échanges très tendus qui ont tout récemment été dévoilés.

On pensait la crise profonde, mais c’est à une véritable guerre ouverte qu’on assite en ce moment. Dans des récentes révélations Nasser Al-Khelaïfi est désigné comme un véritable tyran, qui utiliserait de sa double casquette avec le PSG et beIN Sports, pour peser de tout son poids sur les discussions entre les clubs de Ligue 1 au sujet des droits TV.

« Je suis choqué que ce comportement ne soit rendu public que maintenant »

Et son principal opposant semble être John Textor, qui après la sortie des dernières révélations fracassantes concernant le boss du PSG, a décidé de prendre la parole. « Je suis choqué que ce comportement ne soit rendu public que maintenant. Je suppose qu'il a fallu une catastrophe pour que ça soit révélé, mais cela montre clairement la manière dont notre Ligue est dominée et est en train de se dégrader » a expliqué le président de l’OL, dans un entretien accordé à L’Equipe.

« Leur carrière est donc plus sûre avec Nasser, tant qu'ils agissent comme il le souhaite »

« Nous avons trop de présidents et trop de dirigeants qui estiment que leur carrière serait meilleure, personnellement, s'ils collaboraient avec "NAK" » a poursuivi Textor. « Beaucoup ne sont même pas propriétaires, donc ils voient de la valeur dans les postes de direction de la Ligue et les nominations à l'ECA. "NAK" est le banquier qui détient la monnaie des nominations politiques, et il sait comment la dépenser à bon escient. Leur carrière est donc plus sûre avec Nasser, tant qu'ils agissent comme il le souhaite ».