Séisme en F1, le transfert de Verstappen se confirme !

Sous contrat jusqu'en 2028 avec Red Bull, Max Verstappen pourrait toutefois partir plus tôt que prévu puisque des clauses de performances sont présentes dans son bail. D'ailleurs, l'idée d'une arrivée chez Aston Martin prendrait de l'ampleur d'autant plus que Fernando Alonso est envoyé à la retraite par René Arnoux !

L'avenir de Max Verstappen sera l'un des fils rouge de la saison. Et pour cause, Helmut Marko révélait récemment que « tous les meilleurs pilotes ont des clauses contractuelles qui permettent de les résilier en cas de mauvais résultats ». Le quadruple champion du monde n'échappe donc pas à cette règle ce qui pourrait précipiter son départ de Red Bull alors que son contrat court jusqu'en 2028. Il faudrait alors trouver un point de chute, mais cela ne devrait pas être le plus difficile.

Alonso poussé à la retraite

En effet, Mercedes semble être une piste sérieuse, tout comme Aston Martin où il retrouverait Adrian Newey, et surtout où un contrat d'un milliard d'euros l'attendrait comme plusieurs rumeurs l'ont déjà avancé. Cependant, les deux baquets de l'écurie de Silverstone sont pour l'instant occupés par Lance Stroll et Fernando Alonso, mais peut-être plus pour très longtemps. Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, René Arnoux assure effectivement que le pilote espagnol est « l’une des plus grandes déceptions » de ce début de saison. « Lorsqu’il ne se bat pas au niveau de Lance Stroll, cela en dit long. Je pense qu’il approche de la fin de sa carrière », ajoute l'ancien pilote Ferrari. Et une retraite précipitée de Fernando Alonso, ouvrirait donc la porte d'Aston Martin à Max Verstappen.

Une aubaine pour Verstappen ?

D'ailleurs, toujours auprès de la Gazzetta dello Sport, une source anonyme au sein du marketing chez Aston Martin F1, confirme le forcing de l'écurie de Lawrence Stroll pour recruter Max Verstappen : « Il y a évidemment beaucoup de discussions en coulisses et de spéculations. Si une équipe peut avoir Max, elle fera tout pour l’avoir s’il se montre ouvert à partir de chez Red Bull. Il faudra voir comment se déroule leur saison mais cela semble mal parti. Et avec les ressources limitées pour tout le monde, le focus se fera sur 2026. Si Max le comprend et est prêt à sacrifier cette saison pour que Red Bull soit plus forte en 2026, ce sera une belle preuve de sa fidélité. Mais on sait que Max n’est en F1 que pour gagner et c’est pourquoi tout le monde s’agite pour le convaincre pour 2026 ». Reste désormais à savoir qui ferait les frais d'une éventuelle signature de Max Verstappen. Le vétéran mais toujours performant Fernando Alonso ou Lance Stroll, le fils du patron ? « C’est la question à un milliard de dollars ! », répond cette même source en référence aux rumeurs concernant la supposée offre d'Aston Martin à Max Verstappen.