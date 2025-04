F1 - Red Bull : Il annonce son départ avec Verstappen !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'écart se resserre en Formule 1. Dominateur ces dernières saisons, Red Bull semble avoir encore concédé du terrain sur McLaren, vainqueur des deux premiers Grands Prix de la saison. Max Verstappen recherche encore sa première victoire cette saison. Mais le conseiller de l'équipe Helmut Marko réclame de la patience, à quelques jours de la troisième course, au Japon.

Max Verstappen va avoir de la concurrence cette saison. Couronné in-extremis lors du précédent exercice, le pilote néerlandais va devoir montrer ses talents pour éloigner la concurrence de McLaren et de ses deux pilots Lando Norris et Oscar Piastri, vainqueurs des deux premières courses de la saison. Conseiller de l’écurie Red Bull, Helmut Marko confirme que la monoplace va devoir être améliorée pour rivaliser le plus longtemps et remporter un cinquième titre de champion du monde de Formule 1.

Red Bull reconnaît des lacunes

« Nous avons pu montrer à Max l’orientation générale du développement de la voiture et les améliorations concrètes qui y sont apportées. La voiture doit être améliorée pour que Max puisse remporter un cinquième titre mondial. C’est notre objectif principal et toute l’équipe travaille dur pour l’atteindre » a confié Marko.

Verstappen va provoquer un départ ?

En cas de mauvais résultats, la question de son avenir pourrait se poser, alors que des rumeurs évoquent une arrivé de Verstappen chez Mercedes ou Aston Martin. « Tous les meilleurs pilotes ont des clauses contractuelles qui permettent de les résilier en cas de mauvais résultats » a admis Marko. Le docteur a d’ailleurs lié son avenir à celui de son pilote phare. « Oui, cela pourrait être une bonne raison de partir à mon tour » a-t-il lâché dans des propos rapportés par NextGen-Auto. De quoi rajouter un peu plus de pression sur les épaules de Verstappen, qui tentera d'aller chercher la victoire au Grand Prix du Japon le 6 avril prochain.