F1 : Verstappen, le grand changement annoncé !

Pierrick Levallet

Liam Lawson n’aura pas fait long feu chez Red Bull. Après seulement deux courses en 2025, le pilote néo-zélandais a été remplacé par Yuki Tsunoda. Le Japonais épaulera désormais Max Verstappen, qui n’était pas ravi de ce changement. Red Bull a alors avoué que des changements pourraient être envisagés prochainement au niveau des voitures.

Très attendu chez Red Bull, Liam Lawson n’aura finalement pas fait long feu. En difficulté en Australie et en Chine, le pilote néo-zélandais a perdu sa place au sein de l’écurie autrichienne. Max Verstappen sera désormais épaulé par Yuki Tsunoda, anciennement chez Racing Bulls. D’après la presse néerlandaise, le quadruple champion du monde n’était pas ravi de ce changement brutal, et s’inquiéterait désormais pour le potentiel sort réservé au Japonais s’il n’obtient pas rapidement des résultats.

Verstappen ne digère pas le départ de Lawson

« Cette conclusion est correcte, et c'est ce qu'il a exprimé » a d’ailleurs récemment confirmé Helmut Marko. « Mais nous avons expliqué à Max que, pour gagner le championnat, nous devions tout faire pour avoir deux voitures dans le top 10. Max a fait valoir que la voiture est très difficile à piloter, et que si la voiture était meilleure, les performances de Lawson s'amélioreraient également. Bien sûr, nous travaillons sur le développement, mais pour l'instant, il est difficile de prédire à quelle vitesse cela se fera » a ensuite ajouté le dirigeant de chez Red Bull.

Des changements à venir chez Red Bull pour Tsunoda ?

Des changements au niveau des réglages de la voiture de Yuki Tsunoda ne seraient toutefois pas à exclure à en croire Helmut Marko. « Nous envisageons d’utiliser des réglages différents pour la deuxième voiture afin qu’elle soit moins agressive et plus maniable » a-t-il confié dans des propos rapportés par NextGen-Auto. Après le coup de gueule de Max Verstappen en interne, Yuki Tsunoda pourrait finalement peut-être avoir une voiture plus adaptée à son style chez Red Bull. À suivre...