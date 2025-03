F1 - Verstappen : Transfert surprise, Red Bull confirme !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après seulement deux Grands Prix, Red Bull a décidé de se séparer de Liam Lawson, qui avait succédé à Sergio Pérez. Le Néo-Zélandais est remplacé par Yuki Tsunoda et fait le chemin inverse en retournant chez Racing Bulls. Un changement effectué sans l'approbation de Max Verstappen, comme l’a confirmé Helmut Marko.

Liam Lawson n’aura pas eu longtemps eu sa chance chez Red Bull. Hors des points en Australie, puis en Chine, le Néo-Zélandais âgé de 23 ans a été écarté après seulement deux Grands Prix. Il retourne chez Racing Bulls, où il avait remplacé Daniel Ricciardo en cours de saison dernière, et c’est Yuki Tsunoda qui sera désormais au volant de la RB21. Un choix que Red Bull a fait malgré les réticences de Max Verstappen.

Marko confirme que Verstappen n’était pas pour remplacer Lawson

« Cette conclusion est correcte, et c'est ce qu'il a exprimé. Mais nous avons expliqué à Max que, pour gagner le championnat, nous devions tout faire pour avoir deux voitures dans le top 10 », a confié Helmut Marko, dans des propos relayés par Motorsport.com. « Max a fait valoir que la voiture est très difficile à piloter, et que si la voiture était meilleure, les performances de Lawson s'amélioreraient également. Bien sûr, nous travaillons sur le développement, mais pour l'instant, il est difficile de prédire à quelle vitesse cela se fera. »

« Max a fait valoir que la voiture est très difficile à piloter »

Une désapprobation que Max Verstappen avait déjà faite savoir en likant un post Instagram de Giedo van der Garde, ancien pilote de Formule 1, qui avait déclaré : « J’en ai un peu marre de tous ces commentaires selon lesquels la F1 est le sport le plus difficile en termes de performances et que lorsqu’on n’est pas à la hauteur, il faut en assumer les conséquences. Oui, il faut performer. Oui, la pression est insensée. Mais à mon avis, cela relève plus de l’intimidation ou d’un coup de panique que de véritables exploits sportifs de haut niveau. Ils ont pris une décision, en toute connaissance de cause : accorder deux courses à Liam, pour finalement le briser. N’oublions pas le dévouement, le travail acharné et le succès que Liam a accumulés tout au long de sa carrière pour atteindre son niveau actuel. Je me souviens de mon sang, de ma sueur et de mes larmes, et c’était pour atteindre la F1. Sans parler de piloter pour une équipe de pointe. Certes, il a sous-performé lors des deux premières courses, mais s’il y a quelqu’un qui en est conscient, c’est bien lui-même. Peut-être l’a-t-il suggéré lui-même, mais sinon, je souhaite à Liam toute la force et le courage nécessaires sur la grille au Japon. Fais-toi confiance, relève la tête et prouve-leur qu’ils ont tort. »