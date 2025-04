Dembélé - PSG : L’avertissement de Pascal Praud

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a assuré l'essentiel en se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue des champions aux dépens d'Aston Villa. Mais la manière n'était pas présente à Birmingham (défaite 3-1). Pour le journaliste Pascal Praud, les hommes de Luis Enrique se sont vus trop beau après avoir mené au score rapidement.

Le PSG s’est compliqué la tâche face à Aston Villa ce mardi soir. Alors qu’il menait par deux buts d’écarts, le club parisien a baissé la garde et laissé le club anglais revenir au score. Passé proche de la catastrophe, les hommes de Luis Enrique ont fini par préserver leur but d’avance pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions.

L'étonnement de Pascal Praud

Sur le plateau d’Europe 1, Pascal Praud a débriefé la rencontre du PSG en compagnie du journaliste Jacques Vendroux. « Je pensais que le PSG était plus solide. Et finalement, j’ai trouvé que psychologiquement, peut-être parce qu’ils sont jeunes, ils ont été friables rapidement. Pardonnez-moi, mais si vous n’avez pas Donnarumma, vous êtes éliminés. Il y a eu des occasions franches et on a frôlé la catastrophe » a-t-il confié.

La colère de Dembélé a fait réagir Praud

Mais la réaction et la colère des joueurs parisiens, notamment d’Ousmane Dembélé, ont, paradoxalement, rassuré Pascal Praud. « J’ai trouvé que les joueurs, comme Dembélé, étaient lucides après le match. Ils n’étaient pas contents » a-t-il déclaré.