PSG - Officiel : La nouvelle signature qui va faire polémique !

Ce mercredi, le PSG a renouvelé son partenariat avec Visit Rwanda. Liées depuis 2019, les deux parties ont renouvelé leurs liens jusqu'en 2028. Cet accord devrait faire parler, alors que la Ministre des affaires étrangères du Conga avait demandé aux clubs de mettre fin à ce deal en raison du rôle du Rwanda dans la guerre qui touche son pays.

A l’est de la République Démocratique du Congo, la guerre fait rage. Depuis plusieurs années, l’armée congolaise affronte les rebelles du Mouvement du 23-Mars, soutenus par le Rwanda, dans une zone riche en ressources minérales. Ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner avait exigé des décisions fortes, notamment dans le secteur sportif. Elle avait appelé, publiquement, le PSG, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich à cesser de faire la promotion du Rwanda par le biais de « Visit Rwanda ». Visiblement, le club parisien n’a pas entendu l’appel puisqu’il vient de renouveler son partenariat.

Polémique assurée avec cette signature ?

Comme indiqué par le PSG, ce lien a été prolongé jusqu’en 2028. « Nous sommes heureux de poursuivre ce partenariat avec Visit Rwanda. Ensemble, nous contribuons à faire découvrir la richesse culturelle et la beauté du Rwanda, tout en montrant que le football peut inspirer et rapprocher les communautés du monde entier » a confié Victoriano Melero, directeur général du club parisien.

Le Rwanda jubile

Directeur général du Rwanda Development Board, Jean-Guy Afrika se satisfait évidemment de cet accord. « Ce partenariat a contribué de manière significative à positionner le Rwanda comme une destination de premier plan pour le tourisme et l'investissement, et comme un phare pour les talents, le sport et l'innovation culturelle. Le renouvellement jusqu'en 2028 nous permet de nous appuyer sur ce succès et de créer encore plus d'impact pour les Rwandais et la communauté mondiale du Paris Saint-Germain. » a-t-il déclaré.