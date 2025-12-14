Rupture au PSG : Cette star balance tout... et finit en larmes

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant de rafler la Coupe aux grandes oreilles avec Chelsea en 2021, Thiago Silva a énormément galéré avec le PSG dans sa quête de la Ligue des champions avec en point d'orgue des déceptions : la finale perdue contre le Bayern Munich pendant le Final 8 un an plus tôt. Depuis, le Paris Saint-Germain a célébré un succès en Ligue des champions, rendant plus qu'émotif Thiago Silva au vu des déclarations de Marquinhos.

Le Paris Saint-Germain a échoué en finale de Ligue des champions en 2020 à l'occasion du Final 8 de Lisbonne avec Thiago Silva en tant que capitaine. Ce mini tournoi fut les derniers instants passés par le Brésilien au PSG : un goût amer d'inachevé. Silva s'envolait par la suite pour Londres et Chelsea où il a mis les mains sur ce trophée tant attendu au Paris Saint-Germain un an après son départ.

«La première chose à laquelle je pense, oui, c'est au PSG, à Marquinhos» De quoi lui permettre d'avoir une pensée toute particulière pour ses anciens coéquipiers quand il a soulevé le Saint-Graal à Porto. « Je rêvais tellement d'y arriver (contre le Bayern) pour partir avec la sensation du devoir accompli. Alors, quand je l'emporte avec Chelsea, la première chose à laquelle je pense, oui, c'est au PSG, à Marquinhos et aux autres qui ont échoué avec moi. Pendant les festivités, Neymar et Marquinhos m'ont félicité par vidéo, c'était sympa ».