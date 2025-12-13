Critiquée, une star du PSG vit un véritable calvaire !

Recruté en 2012 au PSG, Thiago Silva a connu une belle histoire avec le club de la capitale jusqu'en 2020. Le défenseur central y est devenu un capitaine mais cette responsabilité a parfois pesé lourd. En effet le Brésilien a parfois reçu des critiques, un point qui n'est pas facile à gérer.
Durant son aventure au PSG, Thiago Silva a reçu de nombreuses critiques et les déceptions parisiennes lui sont souvent retombées dessus. Le défenseur central est revenu sur cet épisode difficile à gérer pour lui. Avec 315 matches au compteur au PSG, le Brésilien a malheureusement eu le temps de disputer un grand nombre de rencontres avec le brassard de capitaine.
« Au PSG, ça me rendait triste »
En ayant pris ce rôle de capitaine, Thiago Silva savait qu'il allait avoir un peu plus de responsabilités que les autres à assumer devant les médias notamment. Le Brésilien en dresse un constat difficile. « Les critiques ? J'en ai reçu un paquet durant ma carrière, certaines justifiées, d'autres non. Ce n'est pas facile à surmonter. Au PSG, ça me rendait triste. Quand on se faisait éliminer de la C1, il fallait trouver un coupable et ça me retombait dessus, en tant que capitaine. Mais ça m'affecte moins qu'avant » confie-t-il à France Football.
Thiago Silva attaqué, il répond
Très critiqué notamment autour de la période de la Coupe du monde 2014, Thiago Silva sait que cela fait partie du contrat pour tous les joueurs à l'ère du numérique. Il a notamment eu du mal à entendre certains commentaires de la part d'anciens joueurs. « C'est surtout décevant quand les attaques viennent des anciens joueurs. Beaucoup plus que lorsque ça vient d'un commentateur ou d'un journaliste qui n'a pas eu la chance d'être sur un terrain. Mais il faut faire avec. Je prépare mes enfants, Iago et Isago. Ils vont devoir gérer les critiques et les comparaisons avec leur père. Il faut qu'ils soient prêts mentalement » poursuit-il.