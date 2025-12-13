Critiquée, une star du PSG vit un véritable calvaire !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté en 2012 au PSG, Thiago Silva a connu une belle histoire avec le club de la capitale jusqu'en 2020. Le défenseur central y est devenu un capitaine mais cette responsabilité a parfois pesé lourd. En effet le Brésilien a parfois reçu des critiques, un point qui n'est pas facile à gérer.

Durant son aventure au PSG, Thiago Silva a reçu de nombreuses critiques et les déceptions parisiennes lui sont souvent retombées dessus. Le défenseur central est revenu sur cet épisode difficile à gérer pour lui. Avec 315 matches au compteur au PSG, le Brésilien a malheureusement eu le temps de disputer un grand nombre de rencontres avec le brassard de capitaine.

« Au PSG, ça me rendait triste » En ayant pris ce rôle de capitaine, Thiago Silva savait qu'il allait avoir un peu plus de responsabilités que les autres à assumer devant les médias notamment. Le Brésilien en dresse un constat difficile. « Les critiques ? J'en ai reçu un paquet durant ma carrière, certaines justifiées, d'autres non. Ce n'est pas facile à surmonter. Au PSG, ça me rendait triste. Quand on se faisait éliminer de la C1, il fallait trouver un coupable et ça me retombait dessus, en tant que capitaine. Mais ça m'affecte moins qu'avant » confie-t-il à France Football.