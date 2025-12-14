PSG - OM : Fake news sur le clan Rabiot, il balance !

Passé par le PSG et l’OM, Adrien Rabiot a connu des problèmes au sein des deux clubs ennemis, connaissant notamment une fin d’histoire compliquée à Paris comme à Marseille. Jean-Marc Bosman, quo connaît bien Rabiot et sa mère, affirme que les critiques à leur sujet sont infondées. Explications.
Tout au long de sa carrière, Adrien Rabiot aura connu des problèmes avec ses clubs. En 2019, le milieu de terrain a quitté le PSG après un énorme conflit avec ses dirigeants. Cette année, c’est après une bagarre avec Jonathan Rowe que Rabiot a quitté l’OM.
Véronique Rabiot dans tous les mauvais coups ?
A chaque fois, sa mère, Véronique, n’hésite pas à fracasser publiquement les clubs concernés, lui valant désormais une fâcheuse réputation. Auprès du Parisien, Jean-Marc Bosman, qui a bénéficié de plusieurs dons de la famille Rabiot, a balayé ces préjugés à l’égard de la maman d’Adrien.
« Beaucoup de personnes l’ont décrite comme une femme dure »
« Madame Rabiot m’a dit d’en parler ou pas si je le souhaitais. On voyait bien qu’elle ne cherchait pas à se mettre en avant. Beaucoup de personnes l’ont décrite comme une femme dure. Moi j’ai vu une personne généreuse qui apparaît dure pour se protéger. C’était une belle démarche. Il n’y a pas de raison que cela ne se sache pas. Cela m’a beaucoup aidé », confie celui qui a donné son nom au célèbre arrêt ayant changé le football en 1995.