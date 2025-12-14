PSG - OM : Fake news sur le clan Rabiot, il balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Passé par le PSG et l’OM, Adrien Rabiot a connu des problèmes au sein des deux clubs ennemis, connaissant notamment une fin d’histoire compliquée à Paris comme à Marseille. Jean-Marc Bosman, quo connaît bien Rabiot et sa mère, affirme que les critiques à leur sujet sont infondées. Explications.

Tout au long de sa carrière, Adrien Rabiot aura connu des problèmes avec ses clubs. En 2019, le milieu de terrain a quitté le PSG après un énorme conflit avec ses dirigeants. Cette année, c’est après une bagarre avec Jonathan Rowe que Rabiot a quitté l’OM.

Véronique Rabiot dans tous les mauvais coups ? A chaque fois, sa mère, Véronique, n’hésite pas à fracasser publiquement les clubs concernés, lui valant désormais une fâcheuse réputation. Auprès du Parisien, Jean-Marc Bosman, qui a bénéficié de plusieurs dons de la famille Rabiot, a balayé ces préjugés à l’égard de la maman d’Adrien.